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Интерпол обвинил индийского бизнесмена в банковских махинациях

Общество

В рамках расследования мошенничества в деле Национального Банка Панджаба Интерпол выдвинул обвинения против Михира Бхансали, правой руки руководившего махинациями Нирава Моди

Нью-Дели, 9 сентября 2018, 18:32 — REGNUM  В расследовании мошеннических операций в деле Национального Банка Панджаба (НБП) наметился прогресс. Сотрудники агентства Интерпол утверждают, что Михир Бхансали являлся правой рукой Нирава Моди, который непосредственно руководил расхищением фондов НБП.

По сообщению индийского новостного агентства «Таймс оф Индия», именно Михир Бхансали занимался отмыванием и переводом средств полученных за счет продажи поддельных облигаций. Для этих целей он был назначен генеральным исполнительным директором компании Нирава Моди «Файерстар Интернешенал», которая выводила деньги через фиктивные предприятия, зарегистрированные в Гонконге и Дубае.

Интерпол получил международный ордер на арест Бхансали, что ограничит его передвижение, а также предоставит странам-участницам полномочия осуществить задержание мошенника.

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