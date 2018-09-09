Из Кении был депортирован за расистские оскорбления китайский бизнесмен

Найроби, , 18:15 — REGNUM Китайский бизнесмен Лю Цзаци записал и выложил в социальные сети видео, в котором он ругается со своими подчиненными. В нем он оскорбляет президента Кении Ухуру Кениата и всех жителей Кении в целом, называя их обезьянами, нищими и дураками.

По информации новостного агентства BBC Swahili, 6 сентября бизнесмен, выложивший видео в соцсети был арестован полицией Кении. Многие кенийские интернет-пользователи высказали свое возмущение в отношении видео.

Лю Цзаци ­­­занимается продажей мотоциклов, в видео сказал, что презирает Кению и граждан страны, потому что «от них плохо пахнет».

Посольство Китая в Найроби, Кения, сообщило, что видео было записано в июне этого года. Представители посольства также рассказали о том, что предприниматель уже понес наказания со стороны компании и принес свои извинения.

Посольство Китая также дало свои комментарии по поводу произошедшего, в которых заверило жителей Кении, что все, о чем говорил Лю Цзаци, — лишь его мнение, это нисколько не означает, что все жители Китая думают так же.

Подобный случай депортации человека вследствие высказывания расистских взглядов является первым. Однако стоит сказать, что подобные конфликты на почве расизма между гражданами Китая и Кении уже происходили раньше.