«Москаля» Юрия Лозу заблокировали в Facebook

Москва, , 17:27 — REGNUM Музыканта и певца Юрия Лозу заблокировали в социальной сети Facebook. Об этом Лоза сообщил 9 сентября РИА Новости.

По словам музыканта, он был заблокирован за употребление запрещённого в американской социальной сети слова «москаль». При этом Лоза отметил, что это слово он употребил в отношении самого себя.

Как рассказал Лоза, его заблокировали сразу же после того, как он написал фразу «Нам — москалям».Теперь музыкант не сможет заходить на свою страницу в Facebook в течение 30 дней.

Напомним, что ранее Юрия Лозу уже блокировали в соцсети Facebook в 2016 году из-за его поста про певицу Земфиру, расценив запись как «противоречащую нормам».