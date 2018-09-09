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«Москаля» Юрия Лозу заблокировали в Facebook

Общество

Музыкант получил бан на месяц

Москва, 9 сентября 2018, 17:27 — REGNUM  Музыканта и певца Юрия Лозу заблокировали в социальной сети Facebook. Об этом Лоза сообщил 9 сентября РИА Новости.

По словам музыканта, он был заблокирован за употребление запрещённого в американской социальной сети слова «москаль». При этом Лоза отметил, что это слово он употребил в отношении самого себя.

Как рассказал Лоза, его заблокировали сразу же после того, как он написал фразу «Нам — москалям».Теперь музыкант не сможет заходить на свою страницу в Facebook в течение 30 дней.

Напомним, что ранее Юрия Лозу уже блокировали в соцсети Facebook в 2016 году из-за его поста про певицу Земфиру, расценив запись как «противоречащую нормам».

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