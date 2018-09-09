Почти 18% избирателей проголосовали в Архангельской области

Архангельск, , 15:59 — REGNUM В Архангельской области к 15:00 мск явка составила 17,75% от числа избирателей, включенных в списки. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном избиркоме.

Наибольшую активность проявляют избиратели округа, включающего в себя территории Пинежского, Лешуконского, Мезенского районов — явка здесь составила 23,19%. В числе наиболее активных также избиратели округа, включающего в себя территории Коношского, Каргопольского и части Плесецкого районов — 22,88%. Меньше всего избирателей — 11,86% пришли на участки в городе Северодвинске.

Отметим, что в 2013 году на 15:00 часов дня явка на аналогичных выборах составляла 15,99% от числа избирателей, включенных в списки.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня на территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа проходят выборы депутатов Архангельского областного Собрания депутатов. Жители Архангельска также выбирают депутатов городской Думы. Одновременно в 7 районах Архангельской области и в городе Котласе пройдут основные выборы депутатского корпуса, в ряде районов состоятся дополнительные выборы по замещению вакантных депутатских мандатов.