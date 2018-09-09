ДНР покрыли сетью связи стандарта 4G

Донецк, , 16:04 — REGNUM О запуске сети мобильной связи четвертого поколения (4G) в Донецкой Народной Республике сообщил 9 сентября мобильный оператор ДНР «Феникс».

Мобильный оператор «Феникс» сообщил, что с 9 сентября интернет 4G стал доступен на территории ДНР. Оператор отметил, что сеть 4G покрывает 80% территории республики, приложив карту покрытия.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа в Донецкой и Луганской Народных Республиках были отключены услуги оператора мобильной связи «Vodafone-Украина» из-за повреждения линии связи на территории, контролируемой украинскими властями.