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ДНР покрыли сетью связи стандарта 4G

Общество

Сеть 4G покрывает 80% территории республики

Донецк, 9 сентября 2018, 16:04 — REGNUM  О запуске сети мобильной связи четвертого поколения (4G) в Донецкой Народной Республике сообщил 9 сентября мобильный оператор ДНР «Феникс».

Мобильный оператор «Феникс» сообщил, что с 9 сентября интернет 4G стал доступен на территории ДНР. Оператор отметил, что сеть 4G покрывает 80% территории республики, приложив карту покрытия.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа в Донецкой и Луганской Народных Республиках были отключены услуги оператора мобильной связи «Vodafone-Украина» из-за повреждения линии связи на территории, контролируемой украинскими властями.

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Госстроительство и политическая жизнь в ДНР и ЛНР
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