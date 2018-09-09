Реконструкция Курской битвы и возможности танка: День танкиста на Урале

Нижний Тагил, Свердловская область, , 16:44 — REGNUM В свердловском Нижнем Тагиле 8 сентября отметили День танкиста. Его организовало правительство Свердловской области при поддержке Военно-промышленной комиссии при правительстве России.

В Нижнем Тагиле праздник прошёл на трёх площадках. Основные события развернулись на полигоне «Старатель». Здесь были демонстрация возможностей танка «Т-90», выставка оружия и техники. Также прошла реконструкция одного из сражений Курской битвы. Напомним, в 2018 году после Курской битвы прошло 75 лет.

Не обошлось и без традиционной солдатской каши.

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