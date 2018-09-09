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Реконструкция Курской битвы и возможности танка: День танкиста на Урале

Общество

В Нижнем Тагиле праздник отметили на трёх площадках. Основные события развернулись на полигоне «Старатель»

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Реконструкция Курской битвы и возможности танка: День танкиста на Урале
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Бойцы и техника

Нижний Тагил, Свердловская область, 9 сентября 2018, 16:44 — REGNUM  В свердловском Нижнем Тагиле 8 сентября отметили День танкиста. Его организовало правительство Свердловской области при поддержке Военно-промышленной комиссии при правительстве России.

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Бойцы и техника
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Бойцы и техника
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Жизнерадострый старший лейтенант
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Жизнерадострый старший лейтенант

В Нижнем Тагиле праздник прошёл на трёх площадках. Основные события развернулись на полигоне «Старатель». Здесь были демонстрация возможностей танка «Т-90», выставка оружия и техники. Также прошла реконструкция одного из сражений Курской битвы. Напомним, в 2018 году после Курской битвы прошло 75 лет.

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Заместитель председателя Военно-промышленной комиссии при правительстве Российской Федерации Олег Бочкарёв
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Заместитель председателя Военно-промышленной комиссии при правительстве Российской Федерации Олег Бочкарёв
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Награждение работников УВЗ
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Награждение работников УВЗ
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Реконструкция Курской битвы
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Реконструкция Курской битвы
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Танк Т-90
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Танк Т-90

Не обошлось и без традиционной солдатской каши.

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regnum author Алексей Колчин
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Военно-промышленный комплекс
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