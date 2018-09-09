Явка в НАО пока ниже, чем на выборах 2014 года

Нарьян-Мар, , 15:45 — REGNUM 21,25% избирателей проголосовали в Ненецком автономном округе к 15.00. Об этом ИА REGNUM сообщили в окружном избиркоме.

Отметим, что пока в округе явка ниже, чем на выборах 2014 года, когда жители НАО выбирали главу региона и депутатов окружного парламента. Тогда к 15.00 свои голоса за кандидатов отдали уже более 28% избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня жители НАО участвуют в выборах депутатов двух парламентов — Архангельского областного Собрания и Ненецкого окружного Собрания.

Также жители НАО выбирают глав восьми муниципалитетов — посёлка Искателей, посёлка Амдерма, Канинского, Пёшского, Приморско-Куйского, Тиманского, Хорей-Верского и Юшарского сельсоветов. В посёлке Искателей, Тельвисочном, Юшарском, Приморско-Куйском, Пешском, Канинском и Хорей-Верском сельсоветах будут избраны советы депутатов. Ещё в одном сельсовете — Андегском — пройдут дополнительные выборы депутатов.