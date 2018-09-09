Популярный антивирус пересылает данные о пользователях на китайский сервер

Гавайи, США, , 15:22 — REGNUM Антивирус и блокировщик рекламы Adware Doctor незаметно собирает информацию о пользователях и пересылает ее на китайский сервер, сообщил 7 сентября Патрик Уордл в блоге Objective-See.

Патрик Уордл сообщил, что Adware Doctor, являющийся одним из самых популярных платных приложений для Mac, незаметно от пользователя собирает информацию об истории посещений в браузере и отправляет ее на китайский сервер. Приложение не запрашивает разрешение у пользователя на сбор информации, а значит, нарушает правила конфиденциальности Apple.

Также Патрик Уордл отметил, что он сообщил о проблеме администрации appStore, в котором продается приложение Adware Doctor, однако приложение не было заблокировано.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года Роскомнадзор направил в магазины приложений appStore и Google Play обращения с требованием удалить из выдачи российского сегмента приложений мессенджер Telegram.