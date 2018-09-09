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Менее 6% избирателей проголосовали в Коми к полудню

Общество

В столице региона приняли участие в голосовании менее 4% избирателей

Сыктывкар, 9 сентября 2018, 14:25 — REGNUM  12 190 человек проголосовали на избирательных участках Коми. к 12.00 мск. Это 5,42% от общего числа избирателей. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском избиркоме.

Лидирует по явке Ираельский округ (Ижемский район и Сосногорск) и Приполярный округи (Усинск, Усть-Цилемский район). Здесь на участки пришли 3505 и 3036 человек соответственно. В Сыктывкаре свои голоса отдали 1954 человека (3,75%).

Напомним, сегодня в Коми проходят дополнительные выборы в Госсовет Коми по пяти одномандатным округам.

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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