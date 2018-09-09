Самую низкую явку в Архангельской области демонстрирует Северодвинск

Архангельск, , 13:43 — REGNUM К полудню в Архангельской области проголосовали 96 210 избирателей, что составляет 10,20% от числа избирателей, включенных в списки. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном избиркоме.

Наибольшую активность продолжают проявлять жители Мирного — явка здесь составила 16,60%. В числе наиболее активных также избиратели Пинежского района — 15,09%. Меньше всего избирателей — 6,36% пришли на участки в городе Северодвинске. Областной центр показал явку в 8,17%.

Добавим, что в 2013 году на 12:00 часов дня явка на аналогичных выборах составляла 8,87% от числа избирателей, включенных в списки.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня на территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа проходят выборы депутатов Архангельского областного Собрания депутатов. Жители Архангельска также выбирают депутатов городской Думы. Одновременно в 7 районах Архангельской области и в городе Котласе пройдут основные выборы депутатского корпуса, в ряде районов состоятся дополнительные выборы по замещению вакантных депутатских мандатов.

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