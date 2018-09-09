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Почти 13% избирателей Ненецкого АО пришли на участки

Общество

Жители округа выбирают представителей в законодательное Собрание Архангельской области

Нарьян-Мар, 9 сентября 2018, 13:32 — REGNUM  4292 человека проголосовали на выборах в Ненецком автономном округе к полудню. Это 12,72% от общего числа граждан, имеющих право принимать участие в голосовании. Об этом ИА REGNUM сообщили в окружной избирательной комиссии.

По данным комиссии, выборы проходят спокойно, жалоб пока не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня на территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа проходят выборы депутатов Архангельского областного Собрания депутатов.

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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