Почти 13% избирателей Ненецкого АО пришли на участки

Нарьян-Мар, , 13:32 — REGNUM 4292 человека проголосовали на выборах в Ненецком автономном округе к полудню. Это 12,72% от общего числа граждан, имеющих право принимать участие в голосовании. Об этом ИА REGNUM сообщили в окружной избирательной комиссии.

По данным комиссии, выборы проходят спокойно, жалоб пока не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня на территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа проходят выборы депутатов Архангельского областного Собрания депутатов.

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