Лондон, , 13:50 — REGNUM Крупнейшую в мире плавучую ветряную электростанцию построила в Великобритании датская энергетическая компания, сообщает издание NPR.

Строительство электростанции началось в водах Ирландского моря в феврале 2017, а за два года до непосредственного строительства компания начала производство необходимых комплектующих. Официальный запуск плавучей ветряной электростанции состоялся в этот четверг, 6 сентября.

Около половины ветропарка состоит из турбин высотой 195 метров, они производят 8,25 мегаватт энергии. Оставшаяся часть турбин высотой 187 метров и производит 7 мегаватт энергии. Всего в ветропарке 87 турбин.

По оценкам Союза обеспокоенных учёных (ученые, обеспокоенные состоянием окружающей среды), весь энергетический комплекс производит 659 мегаватт энергии, что больше, чем мощность стандартной угольной электростанции — она производит 600 мегаватт.

Ветропарк занимает площадь в 144 кв. км и может обеспечить электроэнергией 600 тысяч домов.

Стоит отметить, что ветряные электростанции получают всё большее распространение в мире. Ветряные электростанции работают в Германии, Китае и США. В России первый ветропарк был запущен в этом году в Ульяновской области.