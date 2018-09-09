В Twitter и Periscope появились аудиотрансляции

Сан-Франциско, США, , 12:08 — REGNUM В социальной сети Twitter и приложении Periscope появилась функция записи аудиосообщений и ведения аудиотрансляций, сообщил 8 сентября CEO Twitter Джек Дорси.

Социальная сеть Twitter, используемая для публикации коротких заметок, может стать популярной площадкой для аудиотрансляций. Разработчики Twitter сообщили, что пока эта функция доступная только для пользователей мобильных устройств с системой iOS.

В Twitter считают, что новая опция будет пользоваться популярностью среди тех, кому не хватает 280 символов в сообщении, чтобы поделиться новостью.

Также функция аудиотрансляций добавлена в приложение потокового вещания Periscope, которое принадлежит компании Twitter.

Отметим, что по результатам 2017 года количество активных пользователей Twitter составило 319 млн человек.