4% избирателей проголосовали на выборах в Архангельской области

Архангельск, , 11:12 — REGNUM В Архангельской области к 10.00 мск проголосовали 37 758 избирателей от общего числа, что составляет 4%. Об этом ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме.

Наибольшую активность проявляют жители Мирного — явка здесь составила 8,61%. В числе наиболее активных также избиратели Коношского района — 5,54%. Меньше всего избирателей — 1,92% пришли на участки в Соломбальском округе Архангельска.

В 2013 году на 10:00 часов утра явка на аналогичных выборах составляла 3,43%.

Добавим, что сегодня в 8.00 открылись 932 избирательных участка Архангельской области. На территории Ненецкого автономного округа начали свою работу 51 избирательный участок.

В списке избирателей по Архангельской области 943 224 человек. Из них 4210 проголосовали досрочно.

Напомним, сегодня на территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа проходят выборы депутатов Архангельского областного Собрания депутатов. Жители Архангельска также выбирают депутатов городской Думы. Одновременно в 7 районах Архангельской области и в городе Котласе пройдут основные выборы депутатского корпуса, в ряде районов состоятся дополнительные выборы по замещению вакантных депутатских мандатов.