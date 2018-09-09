Ариана Гранде опубликовала черно-белую фотографию погибшего Мак Миллера

Вашингтон, , 10:22 — REGNUM Певица Аирана Гранде, которая два года встречалась с погибшим рэпером Мак Миллером, опубликовала его фотографию в Instagram 9 сентября.

Публикация черно-белой фотографии стала первой публичной реакцией Гранде на смерть Мак Миллера. Певица не подписала фотографию и закрыла возможность оставлять комментарии.

Мак Миллер и Аирана Гранде встречались на протяжении двух лет, пара рассталась в мае этого года.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября музыкант был обнаружен мертвым в своем доме. Мак Миллер погиб в возрасте 26 лет, причиной смерти, по предварительным данным, стала передозировка наркотическими веществами.

Отметим, что Мак Миллер дебютировал с первым микстейпом в 18 лет. В 20 лет Миллер выпустил дебютный альбом «Blue Slide Park», который занял первое место в чарте Billboard.