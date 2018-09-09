На Цветном бульваре установили необычный светофор

Москва, , 09:59 — REGNUM Светофор для любителей танцев установили в Москве на Цветном бульваре, сообщает 8 сентября сайт мэра Москвы.

Возле необычного светофора установлена специальная кабина с цифровым экраном. Во время запрещающего сигнала светофора на экране отображается фигурка красного человечка.

Если в кабину заходит человек и начинается танцевать, то специальные камеры считывают его движения и транслируют на экран. В мэрии полагают, что танцующий красный человечек поднимет настроение горожанам, возвращаемся домой после трудового дня.

Также в мэрии отметили, что местоположение для необычного светофора выбрано неслучайно. Светофор расположен возле цирка Никулина, который посещают дети. Маленькие пешеходы точно заинтересуются «танцующим» светофором и не станут перебегать улицу на красный сигнал.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа в Воронеже заявили о расширении сети «умных» светофор, которые регулируют движение в зависимости от загруженности на дорогах.