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Минобороны РФ опубликовало рассекреченные документы ко Дню танкиста

Общество

Минобороны публикует в День танкиста рассекреченные документы «из фондов ЦА МО РФ, посвященных воинам-танкистам Великой Отечественной войны»

Минобороны РФ опубликовало рассекреченные документы ко Дню танкиста
Советский плакат. День танкиста

Москва, 9 сентября 2018, 08:46 — REGNUM  Рассекреченные исторические документы опубликовало Министерство обороны ко Дню танкиста 9 сентября.

В сообщении департамента информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства говорится, что Минобороны публикует в День танкиста рассекреченные документы «из фондов ЦА МО РФ, посвященных воинам-танкистам Великой Отечественной войны».

Также отмечается, что новый историко-познавательный проект военного ведомства России, снимет гриф секретности с ряда документов времен Великой Отечественной войны, которые посвящены деятельности танковых соединений и частей в то время, а также героическим подвигам советских танкистов во время войны.

Отметим, часть документов относится ко времени Курской битвы и в частности к знаменитому танковому сражению под Прохоровкой. На сайте историко-познавательного проекта Минобороны выложены схемы и карты показывающие тактическую обстановку во время сражения. Подвигам воинов-танкистов посвящен отдельный раздел.

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