Тёплый воскресный день ожидается в Москве

Москва, , 08:49 — REGNUM Тёплая солнечная погода ожидается в воскресный день в Москве, сообщает 9 сентября Гидрометцентр.

По данным метеослужбы, дневная температура сегодня днём поднимется до +23…+25 градусов. Осадков сегодня в столице не ожидается. облачность — переменная. Скорость ветра будет составлять 2−5 м/сек. Атмосферное давление составт 753 мм рт. ст.

Ночью температура воздуха опустится до +10…+12 градусов, а ветер усилится до 5−10 м/сек.

По прогнозам синоптиеов, тёплая солнечная погода в столице и области сохранится до середины будущей недели. Причиной тому мощный антициклон, захвативший европейскую территорию России.

Ранее сообщалось также о «жёлтом» уровне пожароопасности, который сохраняется в Москве и Московской области.