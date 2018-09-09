Уголовное дело возбуждено по факту избиений заключенных в Керчи

Керчь, Крым, , 09:18 — REGNUM Уголовное дело возбуждено по факту избиений заключенных в исправительной колонии №2 города Керчь. Об этом 9 сентября сообщается в ответе СК РФ правозащитникам организации «Гулаг-инфо».

В сообщении СК РФ говорится, что по результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий».

Также сообщается, что уполномоченный по правам человека республики Крым Людмила Лубина подтвердила факт возбуждения уголовного дела по факту избиений заключенных в колонии, однако по поводу подробностей предложила обратиться к следствию.

Отметим, проверки в исправительной колонии №2 города Керчи начались после многочисленных жалоб заключенных колонии на необоснованное и неоднократное применение силы сотрудниками исправительного учреждения.