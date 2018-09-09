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В Магаданской области на 15:00 проголосовали 28,4% избирателей

Общество

Нарушений не выявлено

Магадан, Магаданская область, 9 сентября 2018, 07:41 — REGNUM  Жители Колымы выбирают губернатора на 7,81% активнее, чем пять лет назад. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в избиркоме региона.

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Данные по явке на 15:00 по местному времени (07:00 мск) — 28,4%, избирательные участки посетили 28 174 избирателей. Нарушений в ходе голосования не выявлено, жалобы не поступали.

Как сообщало ИА REGNUM, на Колыме сегодня выбирают губернатора. Кандидаты — председатель регионального профсоюза работников связи России Валентина Дорошевич (КПРФ), депутат магаданской думы Роман Исаев (ЛДПР), пенсионер Александр Мартынюк («Гражданская платформа») и врио губернатора Сергей Носов («Единая Россия»).

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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