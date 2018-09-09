РПЦ: Церковный народ Украины не хочет разрывать единство

Москва, , 07:29 — REGNUM Церковный народ Украины не хочет разрывать единство с Русской православной церковью, а об автокефалии мечтают только раскольники, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион 8 сентября в эфире телеканала «Россия-24».

Митрополит Илларион отметил, что каноническая Украинская православная церковь не просила об автокефалии. Он сообщил, что в Украинской православной церкви недавно проводилось Архиерейское совещание, на котором епископат единодушно выступил за сохранение нынешнего статуса УПЦ.

Митрополит подчеркнул, что единство Русской православной церкви восходит к 988 году, а действия Константинопольского Патриарха подрывают это единство.

Напомним, 7 сентября Синода Константинопольской Православной Церкви сообщил о том, что Константинополь направляет двух экзархов (спецпредставителей церкви) для проведения решения об автокефалии.