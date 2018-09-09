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В Южной Каролине объявлен режим ЧС из-за приближения шторма «Флоренция»

Общество

Тропический шторм «Флоренция» приближается к побережью США

Колумбия, США, 9 сентября 2018, 04:19 — REGNUM  Власти американского штата Южная Каролина объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с приближением тропического шторма «Флоренция», передаёт Associated Press

Губернатор штата Генри Макмастер в своём заявлении призвал местных жителей подготовиться к возможному обрушению шторма на регион.

Отмечается, что местные власти мобилизуют все необходимые ресурсы, чтобы встретить возможный удар стихии. При этом подчёркнуто, что путь следования шторма неопределённый и неизвестно, когда именно он может достичь Южной Каролины.

Напомним, 5 сентября в Национальном ураганном центре США сообщили, что «Флоренция» усилился до четвёртой категории ураганов. Сообщалось, что шторм сформировался в Атлантическом океане восточнее Карибских островов и движется на северо-запад со скоростью 11 узлов.

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Ураганы, шторма, бури
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