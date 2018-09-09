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В Нью-Йорке открылась станция метро, разрушенная при теракте 11 сентября

Общество

Станция, находившаяся под башнями Всемирного торгового центра, возобновила работу спустя 17 лет

Нью-Йорк, США, 9 сентября 2018, 03:58 — REGNUM  В Нью-Йорке вновь начала работу станция метрополитена Cortlandt Street, разрушенная в результате теракта 11 сентября 2001 года, передаёт CBS News.

По информации телеканала, работы по восстановлению станции обошлись в $158 млн, что более чем в два раза превысило предусмотренную первоначальным проектом сумму.

Сообщается, что теперь станция носит название WTC Cortlandt. Её вестибюль украшен мозаикой с текстом Декларации независимости США и Всеобщей декларации прав человека ООН.

Напомним, станция метро Cortlandt Street находилась непосредственно под башнями Всемирного торгового центра в южной части Манхэттена, которые обрушились в результате теракта. Сама станция оказалась завалена обломками зданий.

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Теракты 11 сентября 2001 г. в США
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