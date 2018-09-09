Воскресенье, 9 Сентября 2018 года
01:56:56 МСК

В праздновании Дня города в Москве приняли участие пять миллионов человек

Общество

Полиция не зафиксировала серьёзных нарушений порядка во время праздника

Москва, 9 сентября 2018, 01:21 — REGNUM  В праздничных мероприятиях по случаю Дню города в Москве 8 сентября приняли участие порядка пяти миллионов человек. Такие данные приводит пресс-служба столичного управления МВД России.

Как отмечается, охрану правопорядка и безопасности во время мероприятий обеспечивали сотрудники полиции и Росгвардии. Серьёзных нарушений общественного порядка зафиксировано не было, сообщают в МВД.

Напомним, празднования 871-летия Москвы в этом году проходят 8 и 9 сентября. Различные мероприятия организованы в парках и на многочисленных концертных площадках столицы.

Читайте ранее в этом сюжете: Аудиогид по станциям МЦК выпустили ко Дню города Москвы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
День города в Москве
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить