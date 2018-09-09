В праздновании Дня города в Москве приняли участие пять миллионов человек

Москва, , 01:21 — REGNUM В праздничных мероприятиях по случаю Дню города в Москве 8 сентября приняли участие порядка пяти миллионов человек. Такие данные приводит пресс-служба столичного управления МВД России.

Как отмечается, охрану правопорядка и безопасности во время мероприятий обеспечивали сотрудники полиции и Росгвардии. Серьёзных нарушений общественного порядка зафиксировано не было, сообщают в МВД.

Напомним, празднования 871-летия Москвы в этом году проходят 8 и 9 сентября. Различные мероприятия организованы в парках и на многочисленных концертных площадках столицы.

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