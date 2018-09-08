Новый украинский рекорд: сплетена корзина, в которую поместилось 62 ребенка

Чернигов, Украина, , 23:25 — REGNUM В Черниговской области во время празднования дня поселка городского типа Сосница установлен национальный рекорд Украины — представлена огромная корзина из лозы, в которую посадили 62 ребенка, сообщило 8 сентября агентство «УНИАН».

Рекорд зафиксирован представителем Национального реестра рекордов Украины. Изготовитель корзины Евгений Косяненко получил сертификат об установлении нового рекорда и денежную премию.

Напомним, 7 сентября стало известно об ещё одном украинском достижении — уровень задолженности по зарплатам побил рекорд шестнадцатилетней давности.

Читайте также: Долги по зарплатам на Украине побили рекорд шестнадцатилетней давности