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Ленинградская симфония прозвучала в Петербурге в память о жертвах блокады

Общество

Исполнение великого произведения Дмитрия Шостаковича было организовано вместе с военно-исторической реконструкцией, воссоздающей атмосферу блокады

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Ленинградская симфония прозвучала в Петербурге в память о жертвах блокады
Дарья Драй © ИА REGNUM
Военная реконструкция, посвященная Дню памяти жертв блокады Ленинграда

Санкт-Петербург, 8 сентября 2018, 22:38 — REGNUM  Симфония №7 Дмитрия Шостаковича, ставшая музыкальным памятником героизму жителей и защитников блокадного Ленинграда, прозвучала над Марсовым полем Петербурга в связи с 77-й годовщиной начала блокады. Услышать великое музыкальное произведение пришли сотни петербуржцев и гостей города.

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Музыканты исполняют Симфонию №7 Шостаковича
Дарья Драй © ИА REGNUM
Музыканты исполняют Симфонию №7 Шостаковича
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Музыканты исполняют Симфонию №7 Шостаковича
Дарья Драй © ИА REGNUM
Музыканты исполняют Симфонию №7 Шостаковича
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Военная реконструкция, посвященная Дню памяти жертв блокады Ленинграда
Дарья Драй © ИА REGNUM
Военная реконструкция, посвященная Дню памяти жертв блокады Ленинграда
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Военная реконструкция, посвященная Дню памяти жертв блокады Ленинграда
Дарья Драй © ИА REGNUM
Военная реконструкция, посвященная Дню памяти жертв блокады Ленинграда

Исполнение симфонии было организовано в форме театрализованного представления с участием военно-исторических клубов Петербурга, воссоздавших атмосферу, характерную для блокадного города.

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Военная реконструкция, посвященная Дню памяти жертв блокады Ленинграда
Дарья Драй © ИА REGNUM
Военная реконструкция, посвященная Дню памяти жертв блокады Ленинграда
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Военный автомобиль времен Великой Отечесвенной войны
Дарья Драй © ИА REGNUM
Военный автомобиль времен Великой Отечесвенной войны
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«Симфония непокоренных»
Дарья Драй © ИА REGNUM
«Симфония непокоренных»
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День памяти блокады
Дарья Драй © ИА REGNUM
День памяти блокады

Этому еще больше способствовали аудио-визуальные эффекты, имитирующие вражеские авианалеты на Ленинград, работу советских зенитных орудий, разрывы бомб, тушение пожаров…

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Нервнодушный слушатель
Дарья Драй © ИА REGNUM
Нервнодушный слушатель

Днем на Марсовом поле работали выставочные площадки, детально реконструирующие полевой медпункт, штаб и пункт полевой связи, батарею местной противовоздушной обороны Ленинграда и многие другие эпизоды. На этих площадках были представлены в том числе подлинные предметы времен войны.

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Работа тематических выстовочных площадок
Дарья Драй © ИА REGNUM
Работа тематических выстовочных площадок
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Полевая кухня
Дарья Драй © ИА REGNUM
Полевая кухня
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Военная карта
Дарья Драй © ИА REGNUM
Военная карта

На Марсовом поле было открыто и полевое фотоателье, где можно было сфотографироваться на память в форме бойцов Красной Армии.

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Военная техника Рабоче-Крестьянской Красной Армии времен Великой Отечественной войны
Дарья Драй © ИА REGNUM
Военная техника Рабоче-Крестьянской Красной Армии времен Великой Отечественной войны
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Дарья Драй © ИА REGNUM
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Литературно-музыкальная театрализованная постановка, посвященная Дню памяти жертв блокады Ленинграда
Дарья Драй © ИА REGNUM
Литературно-музыкальная театрализованная постановка, посвященная Дню памяти жертв блокады Ленинграда

Вечером над Марсовым полем, на фоне канонады, раздались первые звуки симфонического оркестра. Началось исполнение Ленинградской симфонии Шостаковича.

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«Симфония непокоренных»
Дарья Драй © ИА REGNUM
«Симфония непокоренных»

Седьмая симфония ор.60 «Ленинградская» до мажор была закончена композитором в конце декабря 1941 года. 9 августа 1942 года Седьмая симфония прозвучала в блокадном городе, в Большом зале Ленинградской филармонии. Через уличные громкоговорители музыка передавалась по всему городу.

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На фронт!
Дарья Драй © ИА REGNUM
На фронт!
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«Симфония непокоренных»
Дарья Драй © ИА REGNUM
«Симфония непокоренных»

В конце памятной акции на Марсовом поле всем пришедшим раздали свечи. Петербуржцы и гости города зажгли свечи памяти и оставили их на мемориале и на военной технике, которая была задействована в военной реконструкции. По завершении акции все зрители аплодировали музыкантам и участникам.

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Дань памяти жертвам блокадного Ленинграда
Дарья Драй © ИА REGNUM
Дань памяти жертвам блокадного Ленинграда
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Петербуржцы зажгли свечи в память о погибших в блокадном Ленинграде
Дарья Драй © ИА REGNUM
Петербуржцы зажгли свечи в память о погибших в блокадном Ленинграде
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Свеча памяти
Дарья Драй © ИА REGNUM
Свеча памяти
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Свечи памяти
Дарья Драй © ИА REGNUM
Свечи памяти

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Читайте ранее в этом сюжете: «Над Ленинградом — смертная угроза»: 77-я годовщина начала блокады

regnum author Дарья Драй
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