Ленинградская симфония прозвучала в Петербурге в память о жертвах блокады

Санкт-Петербург, , 22:38 — REGNUM Симфония №7 Дмитрия Шостаковича, ставшая музыкальным памятником героизму жителей и защитников блокадного Ленинграда, прозвучала над Марсовым полем Петербурга в связи с 77-й годовщиной начала блокады. Услышать великое музыкальное произведение пришли сотни петербуржцев и гостей города.

Исполнение симфонии было организовано в форме театрализованного представления с участием военно-исторических клубов Петербурга, воссоздавших атмосферу, характерную для блокадного города.

Этому еще больше способствовали аудио-визуальные эффекты, имитирующие вражеские авианалеты на Ленинград, работу советских зенитных орудий, разрывы бомб, тушение пожаров…

Днем на Марсовом поле работали выставочные площадки, детально реконструирующие полевой медпункт, штаб и пункт полевой связи, батарею местной противовоздушной обороны Ленинграда и многие другие эпизоды. На этих площадках были представлены в том числе подлинные предметы времен войны.

На Марсовом поле было открыто и полевое фотоателье, где можно было сфотографироваться на память в форме бойцов Красной Армии.

Вечером над Марсовым полем, на фоне канонады, раздались первые звуки симфонического оркестра. Началось исполнение Ленинградской симфонии Шостаковича.

Седьмая симфония ор.60 «Ленинградская» до мажор была закончена композитором в конце декабря 1941 года. 9 августа 1942 года Седьмая симфония прозвучала в блокадном городе, в Большом зале Ленинградской филармонии. Через уличные громкоговорители музыка передавалась по всему городу.

В конце памятной акции на Марсовом поле всем пришедшим раздали свечи. Петербуржцы и гости города зажгли свечи памяти и оставили их на мемориале и на военной технике, которая была задействована в военной реконструкции. По завершении акции все зрители аплодировали музыкантам и участникам.

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