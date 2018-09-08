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Владимир Путин, Дмитрий Медведев и Вячеслав Володин посетили «Зарядье»

Общество

На открытии нового концертного зала в парке «Зарядье» Президент РФ поздравил москвичей с Днем города

Владимир Путин, Дмитрий Медведев и Вячеслав Володин посетили «Зарядье»
Иллюстрация: Kremlin.ru
На открытии Московского концертного зала «Зарядье»

Москва, 8 сентября 2018, 20:51 — REGNUM  Первые лица государства приняли участие в открытии нового концертного зала «Зарядье» в Москве.

Президент России Владимир Путин в рамках церемонии поздравил москвичей с Днем города.

«Благоустраивается, хорошеет вся Москва. Здесь везде чувствуется кипение и многогранность жизни, особый столичный размах, неутомимость тех, кто украшает город. Мы видим, как эти люди воплощают в реальные и полезные дела задумки и чаяния москвичей. Они создаются самими москвичами, эти новые проекты, и именно для них, для жителей города и для гостей столицы», — отметил в своем выступлении глава государства.

Новый концертный зал «Зарядье» находится в одноименном парке в центре Москвы, на месте, где раньше располагалась гостиница «Россия». В нем два зала, в одном из них установлен один из самых больших в России духовых органов.

Важнейшей частью программы концерта стало выступление симфонического оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева.

Гостями концерта стали почетные граждане города, деятели культуры и общественные деятели.

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Культурная хроника
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