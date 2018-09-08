Власти Греции отказали в визе управделами Московской патриархии

Москва, , 20:47 — REGNUM Управляющему делами Московской патриархии, митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию Греция отказала в визе, сообщает 8 сентября греческое агентство церковных новостей «Romfea».

В Управлении делами патриархии пояснили, что владыка Варсонофий совершает паломничество на Афон каждую осень уже в течение многих лет. В этот раз визу получить не удалось.

При этом в церковном ведомстве сообщили, что речь идёт о гражданской визе, а не об отказе на посещение Афона от церковных властей.

Напомним, что в начале августа МИД России попросил посольство Греции дать разъяснения в связи с участившимися отказами греческих властей предоставлять долгосрочные визы для въезда российских священнослужителей.

Также стоит отметить, что дипломатические отношения между Грецией и Россией находятся сейчас в состоянии кризиса. Недавно был отозван из Москвы чрезвычайный и полномочный посол Греции в РФ, а ранее в Москве были объявлены персонами нон грата несколько сотрудников греческой дипломатической миссии в России.