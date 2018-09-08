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Власти Греции отказали в визе управделами Московской патриархии

Общество

МИД России попросил Грецию разъяснить ситуацию с выдачей виз российским священникам

Власти Греции отказали в визе управделами Московской патриархии
Saint-Petersburg Theological Academy
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий

Москва, 8 сентября 2018, 20:47 — REGNUM  Управляющему делами Московской патриархии, митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию Греция отказала в визе, сообщает 8 сентября греческое агентство церковных новостей «Romfea».

В Управлении делами патриархии пояснили, что владыка Варсонофий совершает паломничество на Афон каждую осень уже в течение многих лет. В этот раз визу получить не удалось.

При этом в церковном ведомстве сообщили, что речь идёт о гражданской визе, а не об отказе на посещение Афона от церковных властей.

Напомним, что в начале августа МИД России попросил посольство Греции дать разъяснения в связи с участившимися отказами греческих властей предоставлять долгосрочные визы для въезда российских священнослужителей.

Также стоит отметить, что дипломатические отношения между Грецией и Россией находятся сейчас в состоянии кризиса. Недавно был отозван из Москвы чрезвычайный и полномочный посол Греции в РФ, а ранее в Москве были объявлены персонами нон грата несколько сотрудников греческой дипломатической миссии в России.

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