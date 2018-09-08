Верховный суд Белоруссии отклонил жалобу по «делу регнумовцев»

Минск, , 20:41 — REGNUM Верховный суд Белоруссии рассмотрел жалобу Сергея Шиптенко — одного из трёх белорусских публицистов, критиковавших власти за перегибы в национальной политике и приговорённых к пяти годам лишения свободы после четырнадцати месяцев содержания в следственном изоляторе. В письме от 6 сентября зампред Верховного суда Белоруссии Руслан Анискевич проинформировал о правильности принятых ранее решений Минским городским судом и Коллегией по уголовным делам Верховного суда.

Сергей Шиптенко, Юрий Павловец и Дмитрий Алимкин были арестованы в декабре 2016 года по обвинению в разжигании вражды и розни между народами Белоруссии и России. Основаниями для обвинения стали публикации белорусских публицистов с критикой проводимой властями политики «белорусизации», а также с критикой русофобии в практике прозападной оппозиции. Русофобы в Белоруссии горячо приветствовали аресты белорусских публицистов, а так называемые правозащитники отказались защищать права арестованных, косвенно помогая политическим репрессиям.

«Доводы жалобы о незаконности осуждения Шиптенко по ч.3 ст.130 УК являются необоснованными», — сообщил в своём письме зампред Верховного суда Белоруссии.

По мнению Верховного суда Белоруссии, нормальной является фабрикация уголовных дел на основе документов, не имеющих статуса экспертизы и экспертизы непонятного происхождения с признаками фальсификации. Так, например, в июне Коллегии Верховного суда были представлены доказательства подделки подписи руководителя государственного экспертного учреждения — Научно-практического центра Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь.

«Оснований для внесения протеста не имеется», — констатировал Руслан Анискевич.

Напомним, 2 февраля судья Минского городского суда Игорь Любовицкий огласил приговор по громкому уголовному «делу регнумогвцев» — корреспондентов ИА REGNUM в Белоруссии и авторов многочисленных публикация в белорусских и российских изданиях на тему развития национализма, конструирования новой идентичности белорусов и проблем интеграции Белоруссии и России в рамках союзного государства. По ч.3 ст.130 УК Белоруссии (аналог ст.282 УК РФ) им грозило от 5 до 12 лет лишения свободы. Обвинение по ч.1 ст.233 в незаконной предпринимательской деятельности, обеспокоившее оппозиционных фрилансеров, с «пророссийских публицистов» было снято гособвинителем Александром Королём в конце процесса.

Представители общественности Белоруссии и России, а также стран Евросоюза — историки, журналисты и эксперты не раз выражали обеспокоенность возбуждением уголовного дела, преследованием сторонников единения Белоруссии и России, обращая внимание на несостоятельность обвинения, откровенное преследование известных белорусских учёных и публицистов за их взгляды. Учитывая, что Алимкин, Павловец и Шиптенко публиковались в российских изданиях и именно эти публикации стали поводом для арестов и уголовного преследования публицистов, Роскомнадзор провёл свою оценку этих публикаций и не усмотрел в них признаков экстремизма. Посол России в Белоруссии Александр Суриков поддержал политические репрессии в отношении пророссийских публицистов.

Елена Галяшина — ведущий российской специалист в области экспертизы текстов, по чьей методике белорусское «эксперты» проводили анализ материалов, говорила о «гнетущем впечатление от допроса экспертов» — сотрудниц НПЦ Госкомитета судебных экспертиз Белоруссии Аллы Кирдун, Алеси Андреевой и Галины Гатальской. Как выяснилось в ходе процесса, все они были уволены из госучреждения вскоре после того, как сфабриковали «комплексную психолого-лингвистическую экспертизу №88/06−26 от 07.07.2017 г. ». ГУ НПЦ ГКСЭ в ответах осужденным и их адвокатам разъяснило, что в этом госучреждении такая экспертиза не производилась, бланк госучреждения для неё не выдавался, печать госучреждения поставил непонятно кто и когда, а роспись руководителя госучреждения на документе ему не принадлежит. На такой основе Следком Белоруссии (руководитель — Иван Носкевич) сформулировал обвинение, которое в Мингорсуде озвучил гособвинитель — представитель прокуратуры (руководитель — Александр Конюк), а cудья Мингорсуда Игорь Любовицкий вынес обвинительный приговор.

В июне Коллегия по уголовным делам Верховного суда Белоруссии провела рассмотрение апелляционных жалоб на приговор Мингорсуда от 2 февраля по этому делу. Приговор был оставлен без изменений. После этого представитель защиты Мария Игнатенко (Давыдчик) заявила о намерении подать жалобу в порядке надзора на имя руководства Верховного суда, что и было сделано.

После подачи надзорной жалобы на имя председателя Верховного суда Белоруссии Валентина Сукало национальный уровень будет пройден и фигуранты «дела регнумовцев» («дела пророссийских публицистов») смогут выходить на международный уровень. В июне на сессии Совета по правам человека ООН спецдокладчик организации по Белоруссии Миклош Харасти представил доклад об обстановке «подавления прав и свобод граждан», отметив политически мотивированное преследование по «делу регнумовцев» Юрия Павловца, Дмитрия Алимкина и Сергея Шиптенко.