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Басурин: ВСУ сформировали «кулак» на юге Донбасса

Общество

Украинская сторона планирует осуществить три удара

Басурин: ВСУ сформировали «кулак» на юге Донбасса
Ministry of Defense of Ukraine
ВСУ

Донецк, 8 сентября 2018, 20:31 — REGNUM  Вооруженные силы Украины (ВСУ) сформировали «кулак» на юге Донбасса. Об этом сообщил заместитель командующего оперативным командованием Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин в интервью RT.

«Кулак» (ВСУ) сформирован», — заявил Басурин.

По его словам, украинская сторона планирует осуществить всего три удара — Широкое, Коминтерново и Тельманово.

Басурин также не исключил, что ВСУ откажутся от атаки позиций защитников Донбасса, так как замыслы украинской стороны были раскрыты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 августа в Донецке в результате террористического акта погиб глава ДНР Александр Захарченко и его охранник. Трагедия произошла в кафе «Сепар».

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