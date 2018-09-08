РПЦ прекратит отношения с Константинополем, если УПЦ получит автокефалию

Москва, , 19:42 — REGNUM Если Константинопольский патриархат легитимирует раскол, предоставив Украинской православной церкви автокефалию, Русская православная церковь прекратит каноническое общение с Константинополем, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион 8 сентября в эфире телеканала «Россия-24».

"Если Константинополь доведет свой коварный план по предоставлению автокефалии, это значит, что автокефалию получит группа раскольников. Каноническая церковь эту автокефалию не примет, мы в Русской церкви конечно эту автокефалию не признаем и у нас не будет другого выхода, кроме как разорвать общение с Константинополем», — объяснил Иларион.

Он также отметил, что РПЦ предпримет ответные шаги по мере того, как будут развиваться события вокруг украинской автокефалии.

Напомним, 7 сентября стало известно, что Константинопольский патриархат, в рамках подготовки к предоставлению автокефалии, назначил в Киев двух официальных представителей — архиепископа Даниила Памфилийского из США и Иллариона Эдмонтонского из Канады. Оба — уроженцы Галичины, продвигающие идею создания поместной украинской церкви.

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