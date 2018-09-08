75 человек приговорили к смертной казни в Египте

Каир, , 19:33 — REGNUM В Египте приговорили к смертной казни 75 человек, которые проходили по делу об организации акций протеста против свержения экс-президента страны Мухаммеда Мурси. Такое решение, как передает агентство «Анадолу», принял Уголовный суд Каира.

«Суд Каира утвердил смертный приговор в отношении 75 человек», — передает вещатель.

Отметим, что апелляционную жалобу на приговор суда, по законам Египта, можно подать в течение 60 дней.

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