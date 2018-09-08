Суббота, 8 Сентября 2018 года
20:50:03 МСК

75 человек приговорили к смертной казни в Египте

Общество

«Суд Каира утвердил смертный приговор в отношении 75 человек»

Каир, 8 сентября 2018, 19:33 — REGNUM  В Египте приговорили к смертной казни 75 человек, которые проходили по делу об организации акций протеста против свержения экс-президента страны Мухаммеда Мурси. Такое решение, как передает агентство «Анадолу», принял Уголовный суд Каира.

«Суд Каира утвердил смертный приговор в отношении 75 человек», — передает вещатель.

Отметим, что апелляционную жалобу на приговор суда, по законам Египта, можно подать в течение 60 дней.

Читайте также: В Египте к смертной казни приговорен 21 террорист

А также: В Египте к смертной казни приговорили шестерых террористов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антитеррор
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить