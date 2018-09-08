Главком ВМФ РФ рассказал об итогах учений в Средиземном море

Москва, , 19:21 — REGNUM Российские военные достигли поставленных целей в ходе учений Военно-морского флота (ВМФ) и Воздушно-космических сил (ВКС) в Средиземном море. Об этом, как передает НТВ, сообщил главнокомандующий ВМФ России Владимир Королёв.

По его словам, на совместных учениях, которые уже завершаются, удалось выполнить все поставленные цели.

«Завершаются крупнейшие учения межвидовой группировки сил и войск ВМФ и ВКС в Средиземном море, — сказал Королёв. — Уже можно сказать, что цели учений однозначно достигнуты».

Напомним, масштабные совместные учения ВМФ и ВКС в Средиземном море проходили с 1 по 8 сентября.

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