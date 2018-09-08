При ремонте школы в Мосальске похитили бюджетные деньги

Мосальск, Калужская область, , 18:40 — REGNUM В городе Мосальске Калужской области возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств, выделенных на проведение работ по ремонту школы. Об этом 8 сентября корреспондент ИА REGNUM сообщил И.о. прокурора Мосальского района Владимир Цыбрук.

По его словам, в ходе прокурорской проверки установлено, что организацией, осуществляющей деятельность на территории района, был заключен договор со школой на ремонт кровли школьного спортивного зала. Сметная стоимость строительных работ превысила 300 тыс. рублей.

Между тем, в результате осмотра и контрольных обмеров выполненных работ установлено, что по факту работы выполнены в меньших объемах, чем указано в локальном сметном расчете. К тому же, расход материалов уменьшен пропорционально выполненным работам. Согласно локально-сметному расчету, представленному подрядной организацией, стоимость фактически выполненных строительных работ составила порядка 200 тыс. рублей. В результате завышение стоимости выполненных работ по ремонту кровли спортзала школы превысило 100 тыс. рублей, которые оплачены за счет бюджетных денежных средств.

«По результатам прокурорской проверки межмуниципальным отделом МВД России «Юхновский» возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.159 УК РФ, — сказал Владимир Цыбрук.

Как сообщало ИА REGNUM, в средней общеобразовательной школе Мещовска Калужской области к началу нового учебного года не удалось завершить ремонтные работы. Учащихся, 1 сентября 2018 года школа встретила коридорами без полов и срезанными батареями отопления. На возмущение родителей глава администрации Мещовского района Владимир Поляков, предложил проводить уроки в бытовых помещениях. Кстати, на ремонт этой школы было выделено порядка 20 млн рублей.

Читайте также: «Детей лишили доступа к образованию»: калужских детей будут учить в бытовке