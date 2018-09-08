Вьетнамский мужчина пьет пять кружек пива в день

Ханой, , 18:39 — REGNUM В научном журнале «Лансет» (Англия) появились данные об исследовании уровня потребления алкогольных напитков, которое проводилось в 195 странах мира в период с 1990 по 2016 гг.

В соответствии с данными исследования, ежедневно вьетнамцы употребляют более 5 кружек пива на человека. Во всем мире, лишь Вьетнам, Португалия и Балканские страны имеют такой уровень потребления напитков, содержащих алкоголь. В то же время, женщины во Вьетнаме занимают одну из последних строчек по уровню потребления алкоголя. На них приходится менее одной кружки пива ежедневно (средний показатель).

По сообщению вьетнамского информационного агентства «Куан дой нян зан», Всемирная Организация Здравоохранения оценивает уровень потребления алкогольных напитков во Вьетнаме как высокий в сравнении с другими государствами региона. В соответствии с расчетами, в среднем каждый вьетнамец, достигший 15 лет, потребляет 8,3 литра чистого алкоголя в год. Этот показатель превышает аналогичные показатели в Китае и в четыре раза превосходит показатель Сингапура.