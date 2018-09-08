Класс сверхбогатых вьетнамцев растет с опережающей скоростью

Ханой, , 18:57 — REGNUM Исследовательская компания Wealth-X выпустила доклад о сверхбогатых гражданах по всему миру (состояние — 30 млн. долл. и более).

По сообщению вьетнамского новостного агентства «Вьетнамэкспресс» со ссылкой на доклад Wealth-X, Вьетнам находится в первой десятке стран с наиболее высокими темпами роста класса сверхбогатых граждан в период с 2012 по 2017 гг., и составляет 12,7% ежегодно. Этот показатель уступает лишь Бангладешу (17, 3%) и Китаю (13,4%)

Доклад Wealth-X оценивает тенденции, характерные для развивающихся стран, таких как Вьетнам, Бангладеш, Индия и других. Данные, представленые в докладе, позволяют сделать вывод о том, что эти страны проходят процесс ускоренной урбанизации, имеют высокий потенциал развития промышленности и привлечения иностранного капитала.

В соответствии с данными, представленными в докладе Wealth-X, после 2017 г. количество сверхбогатых граждан выросло на 13%, что составляет 255, 800 человек. Темпы роста 2016 г. — лишь 3,5%.