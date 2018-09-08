Дроны будут доставлять медикаменты в сельские районы Индии

Нью-Дели, , 19:11 — REGNUM Трое молодых индийских бизнесмена Аншул Шарма, Арунабха Бхатачарья и Ришаб Гупта, готовы запустить проект доставки беспилотными аппаратами медицинских препаратов в отдаленные сельскохозяйственные районы Индии. С помощью дронов в труднодоступные районы будут доставляться вакцины, медикаменты для оказания первой помощи, а также кровь и оборудование для переливания. Один беспилотный аппарат, вес которого составляет 9 килограмм, может перевозить грузы весом около полутора килограмм, а также преодолевать 105 километров без подзарядки.

По сообщению индийского новостного агентства «Таймс оф Индия», было проведено 19 успешных испытательных поставок в удаленные районы штата Карнатака и Западной Бенгалии.