Более 45 албанских журналистов вынуждены покинуть страну из-за угроз

Тирана, , 19:36 — REGNUM Союз албанских журналистов сообщил, что свыше 45 журналистов из различных СМИ подали запрос об убежище или иностранном подданстве с целью эмигрировать из страны в связи с угрозами, полученными в связи с выполнением работы. Глава Союза албанских журналистов Александр Чипа сообщил, что за последние два года увеличилось число журналистов, подвергавшихся угрозам на работе, и они решили просить убежище в США и странах ЕС, или посылали запрос о гражданстве в другие страны.

«12 журналистов попросили убежище в США и странах ЕС в связи с угрозами на работе, в то время как ещё 34 журналиста подали запрос о гражданстве в другие страны. Почти все из них собрали досье с документами, подтверждающими факт получения угроз, и готовятся эмигрировать», — сообщил Чипа.

Два года назад неизвестным лицом было совершено нападения с применением огнестрельного оружия на жилище родителей известной журналистки криминальной хроники Клодианы Лала, где в то время находился её брат. Это событие привлекло внимание албанских политиков и различных журналистских организаций на территории Албании.

По материалам албанского новостного агентства «Mediat Shqiptare», после этого случая многие албанские журналисты разместили в социальных сетях сообщение о том, что и они многократно подвергались угрозам, после чего некоторые из них покинули страну.