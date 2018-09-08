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ЛНР: ВСУ выдумывают «луганских снайперов», чтобы скрыть небоевые потери

Общество

Командованию ВСУ нужны красивые отчёты

ЛНР: ВСУ выдумывают «луганских снайперов», чтобы скрыть небоевые потери
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
ВСУ

Луганск, 8 сентября 2018, 16:59 — REGNUM  Украинские боевики выдумывают истории о снайперах народной милиции ЛНР, чтобы скрыть небоевые потери на фронте, заявил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР подполковник Андрей Марочко 8 сентября на брифинге в Луганском Информационном Центре.

«Сейчас командирам подразделений вооруженных сил Украины на местах отданы распоряжения из вышестоящего штаба всех суицидников, потери при неосторожном обращении с оружием и боеприпасами, а также санитарные потери, которые появляются в результате пьяных разборок, подавать как боевые потери», — рассказал Марочко.

Комментарий представителя ЛНР появился в ответ на заявления украинской стороны об активности луганских снайперов в районе населенного пункта Счастье:

«Поскольку обвинять военнослужащих Народной милиции ЛНР в обстрелах подконтрольной ВСУ территории все труднее, они заранее подготавливают почву и выдумывают мифических снайперов», — отметил военный.

Напомним, ранее Марочко перечислил украинские формирования, стоящие у линии фронта, в которых процветает преступность и отсутствует дисциплина.

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