Аудиогид по станциям МЦК выпустили ко Дню города Москвы

Москва, , 14:14 — REGNUM Новый аудиогид по достопримечательностям столицы вблизи станций Московского центрального кольца (МЦК) выпустил проект правительства Москвы «Московские сезоны» совместно с приложением «Мосгорпасс», сообщает 8 сентября агенство городских новостей Москва.

Выпуск аудиогида приурочен сразу к двум событиям: ко Дню города Москвы, который состоится 9 сентября, и ко дню рождения МЦК — запуск его состоялся 10 сентября 2016 года.

В аудиогид включено 32 знаковых места Москвы, через которые проходит маршрут поездов МЦК. С помощью аудиогида москвичи и гости города смогут узнать много интересного из истории столицы. Также им расскажут, например, чем можно заняться в Измайловском парке Москвы, когда будет закончено строительство комплекса «Москва-сити».

Сообщается, что аудиогид доступен всем пользователям приложения «Мосгорпасс». Воспользоваться им можно, скачав приложение и запустив в меню интересующую экскурсию.

Тексты для интересных экскурсий написал Александр Усольцев, известный как автор проекта «Прогулки по Москве». Озвучил экскурсии народный артист России Сергей Шакуров, известный зрителям России по фильмам «Любимая женщина механика Гаврилова», «Экипаж» и другие.

Напомним, что аудиогид по станциям МЦК — это не первый проект правительства Москвы «Московские сезоны» совместно с приложением «Мосгорпасс». Ранее, к Дню города Москвы в 2017 году также был выпущен аудиогид. Кроме того, была выпущены познавательные экскурсии «Москва театральная» и «Москва музыкальная».