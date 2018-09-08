Составлен рейтинг самых популярных для туристов стран мира

Париж, , 13:45 — REGNUM Самые посещаемые туристами страны мира назвала Всемирная туристическая организация, сообщает 7 сентября CNN.

Рейтинг самых любимых туристами стран возглавляет Франция. За год полюбоваться красотами этой страны приезжали 86,7 миллионов человек. На втором месте — Испания (81,8 миллионов туристов). Третье место в рейтинге у США (75,9 миллионов туристов). Далее в списке Китай (60,7 миллионов) и Италия (58,3 миллионов).

Кроме того, в десятку самых посещаемых стран вошли Мексика, Великобритания, Турция, Германия и Таиланд.

При этом отмечается, что мировой туристический поток вырос на 6,8%, достигнув 1,32 млрд туристов за прошедший год. Это на 84 миллиона путешественников больше, чем в прошлом году.

Стоит отметить, что в рейтинге расходов граждан во время туристических поездок за пределы собственной страны лидирует Китай. Граждане этой страны потратили 257,7 млрд. долларов во время турпоездок в 2017 году.

На втором месте — США, граждане которых 135 миллиардов долларов на поездки за границу. За ним следуют Германия, Великобритания, Франция, Австралия, Канада, Россия, Южная Корея и Италия.