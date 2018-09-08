Празднование Дня томича началось с выстрела из пушки

Томск, , 12:50 — REGNUM День томича сегодня, 8 сентября, празднуют жители столицы Томской области. Как сообщили ИА REGNUM в городской администрации, старт празднованию дал выстрелом из пушки на Воскресенской горе мэр Томска Иван Кляйн.

«Это место дышит историей, отсюда начинался наш славный город Томск! Отсюда уже в четвёртый раз мы начинаем уникальный для России праздник — День томича и День маленького томича!» — сказал градоначальник, добавив, что завтрашний день — 9 сентября — будет посвящён юным горожанам.

Как сообщили ИА REGNUM в областной администрации, губернатор региона Сергей Жвачкин 8 сентября принял парад студентов, традиционно открывающий День томича. Несколько тысяч первокурсников шести государственных университетов Томска прошли от набережной реки Ушайки до площади Ново-Соборной.

Добавим, в День томича и до 10 сентября улицы города будет украшать праздничная иллюминация. Яркие огни будут гореть на Коммунальном мосту, Богашевском тракте, проспекте Комсомольский и на других участках областной столицы.

Праздничная иллюминация будет включена в День томича впервые за всю историю праздника, подчеркнули в мэрии.

Напомним, в столице Томской области впервые отпраздновали День томича в 2015 году.