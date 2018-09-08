Улан-Удэ празднует 352-летие со дня основания

Улан-Удэ, , 12:01 — REGNUM Улан-Удэ сегодня, 9 сентября, празднует День города — 352-летие со дня основания. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Бурятии, праздничные мероприятия пройдут во всех районах столицы.

«С Днём рождения, с Днём города! И даже погода идёт к нам навстречу, вчера было холодно, сегодня замечательная: чистое небо, яркое солнце, чтобы так было у нас всегда. Наш город преображается, лучше становятся дороги, лучше становятся парки, становится больше красивых мест, мы много строим, но главное, мы строим свою жизнь!» — сказал глава Бурятии Алексей Цыденов, поздравляя горожан.

В Улан-Удэ 8 сентября пройдут праздничные программы с развлекательными акциями и викторинами, квестами, творческими мастер-классами, спортивными соревнованиями, фотосессиями. Главный праздничный концерт с участием звезд бурятской эстрады начнётся в 18:00 по местному времени на площади Советов. Завершит программу музыкальный фейерверк в 22:30.

Напомним, 7 сентября в мэрии Улан-Удэ ИА REGNUM сообщили о том, что город готов к празднованию 352-летия — необходимые работы по благоустройству городских территорий выполнены.