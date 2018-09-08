Роспотребнадзор предупредил туристов о лихорадке в Уганде

Москва, , 09:07 — REGNUM Вспышка лихорадки долины Рифт (ЛДР) зафиксирована на северо-западе Угадны, сообщает 8 сентября Роспортебнадзор.

Ведомство предупреждает российских туристов о вспышке ЛДР в угандском округе Лянтонд. Отмечается, что вспышка ЛДР проходит в условиях карантина, введенного в связи с эпидемией ящура.

По данным Минздрава Уганды, за два месяца эпидемии погибло 11 человек, более 10 — находятся в медицинских учреждениях в тяжелом состоянии.

Пресс-служба Роспотребнадзора просит российских граждан учитывать сообщение об эпидемии при планировании поездок.

Отметим, что впервые вирус лихорадки долины Рифт (или лихорадки Рифт-Валли) был выделен в 1931 году. В 1997—1998 годах были зафиксированы крупные вспышки лихорадки в Кении, Сомали и Танзании. ЛДР поражает животных, однако возможна передача вируса человеку.