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Роспотребнадзор предупредил туристов о лихорадке в Уганде

Общество

Вспышка лихорадки проходит в условиях карантина, введенного в связи с эпидемией ящура

Москва, 8 сентября 2018, 09:07 — REGNUM  Вспышка лихорадки долины Рифт (ЛДР) зафиксирована на северо-западе Угадны, сообщает 8 сентября Роспортебнадзор.

Ведомство предупреждает российских туристов о вспышке ЛДР в угандском округе Лянтонд. Отмечается, что вспышка ЛДР проходит в условиях карантина, введенного в связи с эпидемией ящура.

По данным Минздрава Уганды, за два месяца эпидемии погибло 11 человек, более 10 — находятся в медицинских учреждениях в тяжелом состоянии.

Пресс-служба Роспотребнадзора просит российских граждан учитывать сообщение об эпидемии при планировании поездок.

Отметим, что впервые вирус лихорадки долины Рифт (или лихорадки Рифт-Валли) был выделен в 1931 году. В 1997—1998 годах были зафиксированы крупные вспышки лихорадки в Кении, Сомали и Танзании. ЛДР поражает животных, однако возможна передача вируса человеку.

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Вспышки заболевания ящуром
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