Захарова назвала себя «МИДсестрой» и пообещала всех вылечить

Москва, , 07:35 — REGNUM Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова поздравила граждан России с наступлением выходных и обещала «всех вылечить». Об этом она написала накануне, 7 сентября, на своей странице в социальной сети Facebook.

Захарова опубликовала фотографию, на которой она находится в пресс-центре МИД РФ одетой в белое платье, похожее на халат медицинского работника. Фотография дополнена подписью «МИДсестра. С партнерами можно общаться только в белом халате».

Также Захарова сопроводила фотографию подписью:

«Народное творчество. Всех с пятницей и вылечу».

Пользователям понравилась шутка Захарова и в комментариях они предложили добавить санитаров со смирительными рубашками для «партнёров».

Напомним, что на Западе начался очередной виток информационной атаки на России, связанный с делом Скрипалей. Премьер-министр Великобритании назвала двух подозреваемых в покушении на Скрипалей — неких Александра Петрова и Руслана Боширова.