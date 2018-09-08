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Челябинку осудили за содержание наркопритона

Общество

Суд учел смягчающие обстоятельства

Челябинск, 8 сентября 2018, 05:52 — REGNUM  Один год лишения свободы получила в виде наказания жительница Челябинска, содержавшая наркопритон, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Челябинка осуждена за предоставление своей квартиры для употребления наркотических веществ», — сообщили в надзорном ведомстве.

Дело рассматривалось в Калининском районном суде Челябинска. На скамье подсудимых оказалась челябинка, сама являющаяся наркозависимой. Она систематически предоставляла свою квартиру в Калининском районе города для употребления наркотиков посторонним людям.

Суд, вынося приговор, учел смягчающие обстоятельства — наличие на иждивении женщины малолетнего ребенка и признание вины. Она приговорена к году лишения свободы с двухлетним испытательным сроком.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области выявлен случай незаконного допуска к работе с детьми человека, который раньше был судим за наркоторговлю.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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