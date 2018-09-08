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На Урале выявлен допуск к преподаванию судимого за тяжкое преступление

Общество

«Педагог» ранее был судил за наркоторговлю

Челябинск, 8 сентября 2018, 05:35 — REGNUM  Житель Челябинской области, ранее судимый за наркоторговлю, был незаконно допущен к работе с несовершеннолетними, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«По требованию прокурора суд признал незаконным допуск к трудовой деятельности с несовершеннолетними ранее судимого работника», — сообщили в пресс-службе.

Нарушения выявлены в деятельности межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при областном правительстве. Нарушения касаются прав детей на охрану жизни и здоровья.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области восстановлен на работе пенсионер, который был незаконно уволен из детского учреждения. В итоге уволившая его заведующая сама осталась без работы.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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