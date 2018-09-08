На Южном Урале уволившая пенсионера заведующая детсада лишилась места

Верхнеуральск, Челябинская область, , 05:13 — REGNUM Незаконно уволивший 75-летнего пенсионера работодатель в городе Верхнеуральске (Челябинская область) сам лишился работы, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Решение об увольнении принято по результатом прокурорской проверки. Речь идет о заведующей детским садом, которая уволила с нарушениями 75-летнего верхнеуральца, работавшего сторожем.

Уточняется, что сторож несколько раз привлекался к дисциплинарной ответственности. В итоге его уволили, ссылаясь на пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ — неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание. Пенсионер обратился в правоохранительные органы.

«Проверка показала, что с приказами о применении дисциплинарных взысканий работник ознакомлен не был, его объяснения, а также соответствующие акты об отказе работника от дачи объяснений и об отказе знакомиться с приказами отсутствовали», — отметили в прокуратуре.

В итоге заведующую привлекли к административной ответственности и оштрафовали на пять тысяч рублей. Но сторожа на работе не восстановили. Прокурорская проверка показала, что руководство детского сада прибегло к манипуляциям с подделкой почтового уведомления.

«В связи с длительным нарушением прав гражданина на труд прокурором района начальнику управления вновь внесено представление, по результатам рассмотрения которого работник восстановлен в должности, ему выплачена компенсация за время вынужденного прогула, заведующая детским садом уволена», — сообщили в надзорном ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа под суд был отдан директор и учредитель ООО «Строительная компания «Регион-Строй» за невыплату зарплаты 158 работникам. Сумма задолженности перед сотрудниками составила 13,6 млн рублей.

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