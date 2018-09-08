Новосибирский парламент намерен сохранить пенсионные льготы в полном объёме

Новосибирск, , 03:27 — REGNUM Депутаты законодательного собрания Новосибирской области внесли проект регионального закона «О внесении изменений в отдельные законы Новосибирской области в связи с изменением пенсионного законодательства». Он позволит в полном объёме сохранить льготы жителям области в случае окончательного принятия Госдумой закона о повышении пенсионного возраста. Документ размещён на официальном сайте заксобрания, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Разработка проекта закона Новосибирской области обусловлена необходимостью сохранения уровня социальной защищенности отдельных категорий граждан, проживающих на территории области, для которых предоставление мер социальной поддержки и льгот законодательство связывает с наступлением пенсионного возраста», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как ранее сказал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», заместитель председателя законодательного собрания Новосибирской области Валерий Ильенко, на уровне региона все меры социальной поддержки граждан нужно сохранить в полном объёме.

«В любом случае, повышение пенсионного возраста не должно отразиться на положении граждан старшего возраста. Законодательно должно быть установлено сохранение региональных льгот для мужчин, достигших возраста 60 лет, и женщин, достигших 55 лет. Это, прежде всего, льготы на проезд в общественном транспорте, по оплате услуг ЖКХ, по земельному налогу и налогу на имущество», — пояснял Ильенко.

Лидер фракции «ЕР» Андрей Панферов, являющийся представителем авторов законопроекта, подчёркнул, что при разработке регионального законопроекта депутаты придерживались принципа: «больше можно, меньше нельзя».

«Исходили из того, что после принятия закона о пенсиях в Москве, в регионах последуют изменения в бюджетах. Мы посмотрели, посчитали и приняли решение выйти с этой инициативой, — рассказал «Тайге.инфо» Панферов. — Первое чтение будет принято в сентябре, второе позже. После принятия этого закона в двух чтениях его можно будет ещё доработать. Мы исходили из принципа, что больше можно, меньше нельзя».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму поправки в законодательные акты по вопросам назначения и выплаты пенсий для установления дополнительных соцгарантий тем гражданам страны, в отношении которых предусматривается постепенное повышение пенсионного возраста.

Глава государства также назначил зампреда правительства РФ Татьяну Голикову официальным представителем президента при рассмотрении парламентом указанных вопросов.

Как сообщало ИА REG

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