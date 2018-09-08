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Борис Джонсон официально заявил о разводе

Общество

Но экс-супруги постараются дружить

Лондон, 8 сентября 2018, 02:46 — REGNUM  Бывший глава британского МИД Борис Джонсон официально заявил о разводе со своей супругой Мариной Уилер после 25 лет совместной жизни, сообщает The Daily Mail.

Сообщается, что после развода Джонсон и Уилер постараются сохранить дружеские отношения и продолжат поддерживать своих четырех детей. От дальнейших комментариев супруги отказались.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, по данным СМИ, уже долгое время не живет вместе с женой из-за своей очередной измены.

Дочь экс-главы британского МИД Лара назвала своего отца «эгоистичным ублюдком» и заявила, что ее мать никогда не примет его обратно. Ранее Джонсон с супругой расходились дважды — тоже по причинам его измен.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: Борис Джонсон разошелся с женой из-за измен

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